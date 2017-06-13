Ф. Лопес и Кольшрайбер вышли во второй круг турнира в Штутгарте

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес вышел во второй круг турнира в Штутгарте, в двух партиях обыграв представителя Франции Жиля Симона (7) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Фелисьяно 8 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Штутгарте испанец поспорит с победителем противостояния Флориан Майер (Германия) — Жереми Шарди (Франция).