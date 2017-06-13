25 эйсов помогли Шарди выйти во 2-й круг турнира в Штутгарте

Французский теннисист Жереми Шарди вышел во второй круг турнира в Штутгарте, в трёх сетах обыграв немца Флориана Майера со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1). Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Шарди 25 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейка из шести возможных. На счету Майера девять эйсов, три ошибки на подаче и один брейк. Соперники встречались в четвёртый раз, все матчи выиграл Шарди.

За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Шарди сыграет с испанцем Фелисьяно Лопесом.