М. Зверев: не думаю, что могу сыграть с Федерером хуже, чем в Галле в 2013-м

Немецкий теннисист Миша Зверев, обыгравший во втором круге турнира в Штутгарте своего соотечественника Янника Ханфмана со счётом 7:6 (7:1), 6:2, поделился ожиданиями от встречи с победителем противостояния Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Томми Хаас (Германия, WC).

«Предстоящие пять недель травяного сезона очень важны для меня. Думаю, я могу успешно выступать на этом покрытии.

Последняя наша встреча с Роджером на траве мне не удалась. Я не сумел выиграть ни одного гейма. Но это было четыре года назад в Галле. Хочется верить, что сейчас я играю лучше. Не думаю, что можно сыграть хуже. Забавно, что я и Томми Хаасу в Галле проигрывал», — сказал Зверев в интервью официальному сайту ATP.