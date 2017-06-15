Мюллер: рад, что сумел справиться в критические моменты матча с Сеппи

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер, получивший от организаторов турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) четвёртый номер посева, прокомментировал свою победу во втором круге над итальянцем Андреасом Сеппи со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

“Здорово что мне удалось победить, ведь играть с Андреасом всегда непросто. В матче было несколько критических моментов, но я рад, что сумел с ними справиться. Всегда приятно выступать на траве. Я очень люблю это покрытие”, — приводит слова Мюллера официальный сайт ATP-тура.