Ф. Лопес в трёх сетах одолел Шарди во втором круге турнира в Штутгарте

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте, в трёх партиях обыграв представителя Франции Жереми Шарди со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Фелисьяно 13 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 брейк.



За выход в полуфинал соревнований в Штутгарте испанец поспорит с победителем противостояния Томаш Бердых (Чехия, 3) — Бернард Томич (Австралия).