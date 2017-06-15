В 17:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором сыграют представительница Беларуси Александра Саснович и француженка Кристина Младенович (2). По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Саснович — Младенович в Хертогенбосхе

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал поспорит с представительницей Украины Лесей Цуренко (7). Турнир завершится 18 июня.