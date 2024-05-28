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Медведев прокомментировал выход во второй круг «Ролан Гаррос»

Медведев прокомментировал выход во второй круг «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг «Ролан Гаррос». В первом круге россиянин обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 22:20 МСК
Доминик Кёпфер
65
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 7 3
6 		6 5 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Победа была самым важным сегодня, и здорово, что я смог добиться этого и пройти во второй раунд. Я прекрасно себя чувствовал на площадке. Но в какой-то момент третьего сета, не знаю почему, он решил играть на своем лучшем уровне, бить по линиям, бегать повсюду, Если бы он сделал это с первого розыгрыша, мне было бы гораздо сложнее. По крайней мере, он позволил мне сыграть два спокойных сета. В четвёртом я сказал себе: «Если он хочет выиграть матч, то завтра он не сможет ходить». Я рад, что сделал это», — приводит слова Медведева официальный сайт «Ролан Гаррос».

Во втором круге Медведев встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

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