Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг «Ролан Гаррос». В первом круге россиянин обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.
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«Победа была самым важным сегодня, и здорово, что я смог добиться этого и пройти во второй раунд. Я прекрасно себя чувствовал на площадке. Но в какой-то момент третьего сета, не знаю почему, он решил играть на своем лучшем уровне, бить по линиям, бегать повсюду, Если бы он сделал это с первого розыгрыша, мне было бы гораздо сложнее. По крайней мере, он позволил мне сыграть два спокойных сета. В четвёртом я сказал себе: «Если он хочет выиграть матч, то завтра он не сможет ходить». Я рад, что сделал это», — приводит слова Медведева официальный сайт «Ролан Гаррос».
Во втором круге Медведев встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.
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