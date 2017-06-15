Шафаржова вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме, отыграв два матчбола

Чешка Люси Шафаржова (5) во втором круге турнира в Ноттингеме сломила сопротивление Се Шувэй из Тайваня со счётом 1:6, 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. 30-летняя уроженка Брно, занимающая 44-е место в рейтинге WТА, реализовала 4 брейк-пойнта из 8, проиграв 5 геймов на своей подаче, а также отыграла два матчбола. Люси 1 раз подала навылет при 4 двойных ошибках, а у Шувэй эти показатели составили 6 и 9 соответственно.

В четвертьфинале Шафаржова сыграет с Цветаной Пиронковой из Болгарии, ранее переигравшей японку Куруми Нару.