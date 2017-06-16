Федерер не сыграет с командой Беларуси в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Швейцарец Роджер Федерер не сыграет в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Беларуси, который состоится 14-16 сентября. Об этом 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» уже сообщил капитану команды Северину Люти, информирует Bieler Tagblatt. Во втором круге турнира в Штутгарте Федерер проиграл немцу Томми Хаасу со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 4:6.

Также сообщается, что Стэн Вавринка объявит о своём решении «в последний момент». В 1/8 финала сборная Швейцарии без Федерера и Вавринки в составе проиграла команде США со счётом 0:5.