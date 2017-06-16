А. Зверев обыграл Беннето и встретится с Мюллером на турнире в Хертогенбосхе

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, в двух сетах обыграв представителя Франции Жюльена Беннето (LL) со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность встречи составила 56 минут. Уроженец Гамбурга 13 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 их 6 брейк-пойнтов. На счету Жюльена 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Штутгарте Зверев поспорит с представителем Люксембурга Жилем Мюллером (4). Турнир завершится 18 июня.