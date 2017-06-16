Хаас проиграл М. Звереву в четвертьфинале Штутгарта

Немец Томми Хаас, выбивший из турнира в Штутгарте швейцарца Роджера Федерера, не сумел пробиться в полуфинал, уступив своему соотечественнику Мише Звереву в двух партиях — 4:6, 4:6. При счёте 4:3 во второй партии у Хааса был тройной брейк-пойнт, но реализовать его он не сумел.



Продолжительность поединка составила 1 час 8 минут. На счету Зверева 16 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 использованных брейк-пойнта из 8. У Хааса 2 двойные и 3 упущенных брейк-пойнта. Навылет Томми не подал ни разу.



В полуфинале Зверев сыграет с испанцем Фелисьяно Лопесом, который ранее одержал победу над чехом Томашем Бердыхом.