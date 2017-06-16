Шафаржова обыграла Пиронкову в Ноттингеме, несмотря на «баранку» во втором сете

На женском турнире в Ноттингеме стали известны все полуфиналистки в одиночном разряде. В последнем четвертьфинале этих соревнований чешка Люси Шафаржова одержала победу над Цветаной Пиронковой из Болгарии со счётом 6:3, 0:6, 6:4. Отметим, что после брейка в концовке первой партии Шафаржова проиграла восемь геймов подряд.



Матч продолжался 1 час 49 минут. Люси трижды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. У Цветаны было 4 эйса, 5 двойных и 5 использованных брейк-пойнтов из 14.



В полуфинале Шафаржова сыграет с хорваткой Донной Векич, которая уверенно победила гречанку Марию Саккари (6:2, 6:3).