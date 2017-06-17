Векич пробилась в финал турнира в Ноттингеме, обыграв Шафаржову

Хорватка Донна Векич пробилась в финал турнира в Ноттингеме, обыграв чешку Люси Шафаржову (5) в трёх сетах — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4).



Поединок продлился 2 часа 48 минут. Векич выполнила 16 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и использовала 2 брейк-пойнта из 11. На счету Шафаржовой 7 эйсов, 8 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.



В финале хорватка сыграет с британкой Йоханной Контой (1), которая в двух сетах обыграла словачку Магдалену Рыбарикову (6:2, 7:5). Для Конты это первый травяной финал в карьере, а Векич была в финале Бирмингема-2013, где уступила словачке Даниэле Гантуховой.