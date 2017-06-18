Векич: я работала над подачей, но раньше никогда не делала 16 эйсов в матче

Хорватка Донна Векич, победившая чешку Люси Шафаржову в полуфинале турнира в Ноттингеме со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4), прокомментировала свою победу, а также 16 эйсов, которые она выполнила по ходу этого поединка.



«Я очень рада, что сумела впервые в этом году выйти в финал. Я хорошо играла в этом сезоне и ждала травяного сезона, так что здорово, что первый финал случился именно на траве!



Конечно, я работала над своей подачей, но раньше никогда не выполняла по 16 эйсов за матч! Надеюсь, в финале мне удастся подавать не хуже», — приводит слова Векич официальный сайт WTA.