Федерер: я не жалею, что пропустил «Ролан Гаррос»

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о своём настрое на турнир в Галле, а также признался, что не жалеет о решении пропустить Открытый чемпионат Франции. На минувшей неделе уроженец Базеля во втором круге турнира в Штутгарте проиграл немцу Томми Хаасу со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 4:6.

«История моих выступлений на этом турнире, куда я так часто приезжал и успешно играл, должна помочь мне здорово выступить на этой неделе. Мне нравится играть здесь. Думаю, я выйду на корт с уверенностью в своих силах.

После проигрыша на минувшей неделе в Штутгарте для меня важно выиграть матч первого круга и набрать ход. Я хочу принимать правильные решения на корте и не задаваться многими вопросами. У меня будет правильный настрой и концентрация на каждый розыгрыш. В Штутгарте такого не было. Мне нужно извлечь опыт из выступления там и двигаться вперёд.

В Штутгарте я мог сыграть лучше, но ведь у меня был матчбол. Это не то же самое, что проиграть 2:6, 2:6, когда всё ужасно. Возвращаться всегда непросто, особенно на траве, где разница не так велика. Исход матча определяют подача, обводящий удар или приём. В игре с Томми так и получилось. Хотя я чувствовал, что нахожусь на правильном пути, выиграв первый сет и ведя с брейком во втором.

Я не жалею, что пропустил «Ролан Гаррос» и следил за результатами со стороны. Я не думал: «Если бы я только участвовал в турнире...». Я ждал травяного сезона и наслаждался временем, проведённым с друзьями и семьёй дома.

Я принял это решение за пару дней, не раздумывая целые недели и месяцы. Долгое время я планировал сыграть в Париже, но затем внезапно почувствовал, что мне будет некомфортно. Я не хотел рисковать травяным сезоном, Уимблдоном, а также US Open. Я чувствовал, что участие в «Ролан Гаррос» может негативно сказаться на мне. Оно могло и помочь, но я думал, что риск обратного слишком велик. Учитывая состояние здоровья, я и принял такое решение. Но это не тенденция, которой я буду следовать в будущем. Я не знаю, что случится в будущем. Это просто одно решение», — цитирует Федерера официальный сайт тура.