Маррей: мне не нравится быть в центре внимания

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей признался, что не любит находиться в центре внимания, поэтому часто хотел бы, чтобы его просто не замечали.

«Мне не нравится быть в центре внимания. Конечно, когда ты проигрываешь и вокруг сразу много людей, хочется, чтобы тебя не замечали. Я жду, что люди, с которыми я работаю, мои друзья скажут, что они думают. Но мне не интересно мнение кого-то из толпы. Именно поэтому мне хочется стать невидимым», — приводит слова уроженца Данблейна The Times.