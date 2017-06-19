Калинская вышла в основную сетку турнира на Мальорке, победив Виттёфт

Российская теннисистка Анна Калинская (11) вышла в основную сетку турнира на Мальорке. В финале квалификации она в двух сетах обыграла представительницу Германии Карину Виттёфт (1) со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Анна 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.



Первая соперница Калинской в основной сетке соревнований на Мальорке определится по окончании всех матчей квалификации.