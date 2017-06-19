Кольшрайбер одержал волевую победу над Соузой на старте турнира в Галле

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер вышел во второй круг турнира в Галле, в трёх партиях одолев представителя Португалии Жоау Соузу со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа. Уроженец Аугсбурга 11 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Галле Кольшрайбер поспорит с победителем противостояния Паоло Лоренци (Италия) — Александр Зверев (Германия, 4).