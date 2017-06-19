Куличкова разгромила Викери в финале квалификации турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Елизавета Куличкова (5) вышла в основную сетку турнира в Бирмингеме, в двух партиях разгромив представительницу США Сачию Викери (4) со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность встречи составила 50 минут. 21-летняя уроженка Новосибирска дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.



Имя первой соперницы Куличковой в основной сетке соревнований в Бирмингеме станет известно позже. Турнир завершится 25 июня.