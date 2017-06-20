Свитолина: я принимаю вызов, а потом посмотрим, как всё будет

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над британкой Хитер Уотсон в первом круге турнира в Бирмингеме.

«В последние годы я испытывала трудности на траве. Но мне нравится то, как я играла сегодня — вела игру и справлялась с трудностями. Ожидала, что она вернётся в игру, потому что Хитер всегда хорошо выступает на траве и может быть очень опасна. Я очень довольна тем, что смогла завершить третий сет на своей подаче. Это был очень хороший матч. Это хороший для меня год. Думаю, и на траве он будет не хуже. Сегодня я показала хорошую игру.

Думаю, что раньше я не была достаточно сильна физически, но теперь всё сошлось. Я старалась не допускать прежних ошибок, но трава — сложное покрытие. Не хочу давить на себя. Просто стараюсь играть в свой теннис. Я воспринимаю это как вызов, потому что последние несколько лет я не так чтобы хорошо выступала на траве. Но в этот раз я поговорила с командой, и они сказали: «Ты стала гораздо более сильным игроком». Думаю, всё пройдёт хорошо, но стараюсь не думать об этом. Я просто принимаю вызов, а потом посмотрим, как всё будет», — цитирует Свитолину пресс-служба WTA.