Азаренко: чувствую, что ещё не реализовала свой потенциал и могу стать сильнее

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своём настрое перед возвращением в тур. Бывшая первая ракетка мира, ставшая мамой, сыграет на турнире на Мальорке.

«Думаю, я готова к соревнованиям. Это ощущение никогда не покидало меня. Я чувствую, что ещё не реализовала свой потенциал и могу стать сильнее.

Я уже устала от тренировок, мне нужно было нечто, ради чего я тренируюсь. Дело было не в физической готовности, а в психологической. Нужно было вновь привыкнуть к путешествиям с командой и всему остальному.

В межсезонье я поработала над изменением техники, биомеханикой, чтобы продлить свою карьеру. Я всегда сосредоточена на том, чтобы отдать все силы на корте. Это никуда не делось», — цитирует Азаренко официальный сайт тура.