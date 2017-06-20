Димитров: на травяных кортах у меня всегда большие ожидания

Болгарский теннисист Григор Димитров поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира в Лондоне над представителем США Райаном Харрисоном со счётом 6:3, 6:1.

«На травяных кортах у меня всегда большие ожидания. Этот матч подтвердил, что я немало поработал на корте. Я был уверен в себе, что просто здорово. Я очень рад, что смог победить в двух сетах и не потратил слишком много энергии. Хотелось бы продолжить в том же духе после такого старта», — цитирует Димитрова официальный сайт ATP-тура.