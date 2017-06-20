В 13:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Бирмингеме, в котором сыграют представительница Италии Камила Джорджи (Q) и россиянка Наталья Вихлянцева. Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Джорджи — Вихлянцева в Бирмингеме.



Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований в Бирмингеме поспорит с представительницей Украины Элиной Свитолиной (2). Турнир завершится 25 июня.