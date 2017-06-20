Контавейт снялась с турнира на Мальорке

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, на минувшей неделе ставшая победительницей турнира в Хертогенбосхе, снялась с соревнований на Мальорке из-за травмы ноги. В первом круге уроженка Таллина должна была сыграть с представительницей Италии Робертой Винчи (6).

Соперницей Винчи на старте Mallorca Open станет её соотечественница Сара Эррани (LL). За выход в четвертьфинал соревнований на Мальорке победительница этого противостояния поспорит либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс (Q), либо с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой.