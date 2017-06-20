Томич вышел во второй круг турнира в Галле, победив Хааса

Австралиец Бернард Томич начал выступление на турнире в Галле с победы над немцем Томми Хаасом (WC) со счётом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. 24-летний уроженец Штутгарта, занимающий 61-е место в рейтинге АТР, 7 раз подал навылет, сделал 2 двойные ошибки и 2 брейка, а также не позволил оппоненту создать ни одного брейк-пойнта. Томми исполнил 9 эйсов и обошёлся без двойных.

Во втором круге Томич сыграет с французом Ришаром Гаске, ранее одолевшим своего соотечественника Гаэля Монфиса (5) — 3:6, 6:4, 6:3.