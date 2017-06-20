Федерер: надеюсь, прибавлю к отметке в 1100 матчей несколько побед

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал отметку в 1100 матчей в туре, которую он преодолел на турнире с Галле в поединке с японцем Юити Сугитой, над которым одержал победу со счётом 6:3, 6:1.



«Об этой отметке упоминали ещё в Штутгарте, но я про это забыл. Сейчас я ценю эти цифры больше, чем когда-либо. Думаю, сейчас я могу их понять лучше. 1100 матчей — это большая цифра, и я надеюсь, что смогу прибавить к ней несколько побед.



Что касается матча с Сугитой, я показал хороший теннис. Сыграл так, как хотел: агрессивно, контролировал игру с задней линии и хорошо подавал. В целом я очень доволен», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.