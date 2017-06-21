18 эйсов не спасли Брауна от поражения в матче с Баутиста-Агутом в Галле

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (7) пробился в четвертьфинал турнира в Галле, одолев представителя Германии Дастина Брауна (WC) со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Роберто 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 18 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Баутиста-Агут поспорит с победителем матча Филипп Кольшрайбер (Германия) — Александр Зверев (Германия, 4).