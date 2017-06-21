Димитров одолел Беннето и может сыграть с Медведевым в 1/4 финала в Лондоне

Болгарин Григор Димитров (6) во втором круге турнира в Лондоне одержал волевую победу над французом Жюльеном Беннето (Q) со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. 26-летний уроженец Хасково, занимающий 11-е место в рейтинге АТР, 15 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок, реализовал 2 брейк-пойнта из 4 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Жюльен сделал 8 эйсов при 5 двойных.

В четвертьфинале Димитров сыграет либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с австралийцем Танаси Коккинакисом.