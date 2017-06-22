А. Зверев: у меня есть ощущение, что я сыграл отлично

Немец Александр Зверев прокомментировал победу во втором круге турнира в Галле над своим соотечественником Филиппом Кольшрайбером со счётом 6:3, 6:4. За выход в полуфинал уроженец Гамбурга поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

«Я очень доволен победой, так как знаю, что Филипп может очень хорошо играть на траве. Он действует разнообразно, используя резаные удары и подачу, так что на этом покрытии ему противостоять нелегко. Рад, что смог победить в двух сетах. У меня есть ощущение, что я сыграл отлично.

Роберто также будет непростым соперником. Вообще мои оппоненты на этой неделе — Лоренци, Кольшрайбер и Баутиста-Агут — играют примерно в одинаковой манере. Надеюсь, я смогу адаптироваться к игре Роберто и сыграю так же хорошо, как сегодня», — цитирует Зверева официальный сайт тура.