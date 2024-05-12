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Энди Маррей на следующей неделе планирует выступить на «челленджере» в Бордо

Энди Маррей на следующей неделе планирует выступить на «челленджере» в Бордо
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей планирует вернуться на корт после травмы на следующей неделе на «челленджере» в Бордо (Франция). Об этом сообщает Tennis-infinity.

Также британский теннисист получил wild card на турнире ATP 250 в Женеве, который начнется 19 мая. Ровно год назад он на турнире в Бордо последний раз выступал на грунтовом покрытии. Тогда в матче первого круга Маррей уступил швейцарскому теннисиисту Стэну Вавринке со счётом 3:6, 0:6 и после этого отказался от участия в «Ролан Гаррос»-2023.

Турнир в Бордо пройдёт с 14 по 19 мая. Маррей в первой круге встретится с победителем квалификации.

Напомним, ранее 36-летний Маррей снялся с турниров в Монте-Карло (Монако) и Мюнхене (Германия) из-за травмы. У британского спортсмена был диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки. Последним турниром, на котором выступал британец, был «Мастерс» в Майами (США). Тогда Маррей дошёл до третьего кргуга, в котором уступил чеху Томашу Махачу (7:5, 5:7, 6:7 (5:7)).

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