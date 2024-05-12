Впервые за 20 лет в 1/4 финала «Мастерса» в Риме не будет Джоковича или Надаля

Впервые за 20 лет в 1/4 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) не будет 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича или 22-кратного победителя турниров той же категории испанца Рафаэля Надаля.

Напомним, оба спортсмена принимали участие в нынешнем розыгрыше «тысячника» в Риме, но вылетели до стадии 1/8 финала.

Первая ракетка мира Новак Джокович неожиданно проиграл сегодня, 12 мая, в третьем круге чилийскому спортсмену Алехандро Табило в двух сетах со счётом 2:6, 3:6. Серб является шестикратным победителем турнира.

Рафаэль Надаль проиграл ещё раньше — во втором круге он со счётом 3:6, 1:6 уступил девятой ракетке мира Хуберту Хуркачу из Польши. Испанец является десятикратным победителем «Мастерса» в Риме. Это рекордное достижение турнира.