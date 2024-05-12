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Табило: мне многого пришлось лишиться, чтобы оказаться здесь и обыграть сегодня Джоковича

Табило: мне многого пришлось лишиться, чтобы оказаться здесь и обыграть сегодня Джоковича
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32-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило прокомментировал победу в двух сетах над первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Напомним, сегодня, 12 мая, в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) серб уступил со счётом 2:6, 3:6.

«Думаю, я начал постепенно верить в свою победу, когда у меня был счет 3-2, 4-3 во втором сете матча. В целом все прошлые минуты встречи я не думал об этом и просто играл. В голове говорил себе: «Сейчас счёт 0:0, как в самом начале матча. Не расслабляйся». Думаю, это очень помогло. Мой путь в теннисе — это одна большая сумасшедшая поездка, особенно с учётом страны, откуда я рядом, и моей семьей. Я стольким пожертвовал, не ощутил детства и уехал из дома для тренировок в очень раннем возрасте. Мои родители знают, чего я лишился, чтобы сейчас оказаться здесь и обыграть первую ракетку мира. Надеюсь, я смогу продолжать развиваться, идти вперёд и сохранять в себе уверенность, которую получил сегодня», — сказал Табило на пресс-конференции.

Напомним, южноамериканский спортсмен cтал вторым теннисистом из Чили, обыгравшим лидера мирового рейтинга ATP на турнире серии «Мастерс» с момента введения этого формата соревнований в 1990 году.

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