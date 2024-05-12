Даниэль Коллинз победила Каролин Гарсию и вышла в 1/8 финала турнира в Риме
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15-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 12 мая, она в двух сетах обыграла французскую теннисистку Каролин Гарсию, бывшую четвёртую ракетку мира, ныне занимающую 23-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:3, 6:3.
Рим (ж). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 20:40 МСК
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|3
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Отметим, что спортсменки провели на корте 1 часа 21 минуту. Американская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из шести (83%) и допустила восемь двойных ошибок. Француженка допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных (25%). Также обе спортсменки выполнили по шесть эйсов.
В следующем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Даниэль Коллинз сыграет с Ириной Бегу из Румынии.
Комментарии
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