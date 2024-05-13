Арина Соболенко назвала любимые блюда из итальянской кухни

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих предпочтениях в итальянской кухне.

«Страччателла, фисташки, ваниль. Я бы съела всё, например, большую миску джелато. Это замечательная закуска. Мои любимые блюда из пасты — это карбонара с трюфелями. Я люблю ее. Или острая красная паста с мясом — тоже одно из моих любимых блюд. Мне здесь нравятся все макароны!», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, что в воскресенье, 12 мая, белорусская теннисистка в матче третьего круга грунтового турнира WTA-1000 в Риме обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 6:2. В 1/8 финала Соболенко встретится с ещё одной представительницей Украины 33-й ракеткой мира Элиной Свитолиной.