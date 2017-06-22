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Цонга: иногда ничего не можешь поделать, потому что соперник играет отлично

22 июня 2017, четверг. 10:11. Теннис

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал своё поражение от представителя Люксембурга Жиля Мюллера во втором круге турнира в Лондоне со счётом 4:6, 4:6.

«Жиль продемонстрировал хороший теннис. Иногда просто ничего не можешь поделать, потому что твой соперник играет прекрасно, он делает правильные вещи на корте и вынуждает тебя играть плохо», — приводит слова Цонги официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в столице Великобритании Мюллер поспорит с победителем противостояния Джордан Томпсон (Австралия, LL) — Сэм Куэрри (США).

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Жиль Мюллер Жо-Вильфрид Цонга
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