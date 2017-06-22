В 13:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Галле, в котором сыграют представитель Японии Кей Нисикори (3) и россиянин Карен Хачанов. Соперники встречались на US Open 2016 года. В том матче Кей победил Карена со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — Хачанов в Галле.

Победитель этого матча за выход в полуфинал турнира поспорит с одним из представителей России — либо с Михаилом Южным (Q), либо с Андреем Рублёвым (WC).