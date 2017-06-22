Победы Гаске, А. Зверева, Хасе — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Галле

21 июня на мужском турнире в Галле были сыграны четыре поединка второго круга. Французский теннисист Ришар Гаске одержал победу над представителем Австралии Бернардом Томичем со счётом 6:3, 6:3. Испанец Роберто Баутиста-Агут одолел немца Дастина Брауна со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (8:6).
Немец Александр Зверев обыграл своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера — 6:3, 6:4, а голландец Робин Хасе оказался сильнее австрийца Доминика Тима — 6:3, 7:6 (9:7).
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