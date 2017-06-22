Уотсон, Робсон, Дияс получили «уайлд-кард» в основную сетку Уимблдона

Стали известны обладательницы «уайлд-кард» в основную сетку третьего турнира «Большого шлема» 2017 года — Уимблдона. Приглашения получили представительницы Великобритании Хитер Уотсон, Лора Робсон, Наоми Броэди и Кэти Боултер, а также Зарина Дияс из Казахстана, сообщает официальный сайт соревнований.

Накануне стало известно, что «уайлд-кард» в квалификацию получили россиянка Анастасия Потапова. В 2016 году уроженка Саратова стала победительницей юниорского Уимблдона.

Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля.