Мирза на Уимблдоне сыграет в паре с Флипкенс

Представительница Индии Саня Мирза сообщила, что планирует сыграть на Уимблдоне в дуэте с бельгийкой Кирстен Флипкенс. Ранее она выступала в паре с Ярославой Шведовой из Казахстана, но та получила травму голеностопа.

«Конечно, я расстроена потерей партнёрши за три дня до окончания срока подачи заявок на Уимблдон, но ничего уже не поделаешь.

Флипкенс занимает 48-ю строчку в рейтинге, так что высокий номер посева мы не получим, но всё равно постараемся выступить как можно лучше», — цитирует Мирзу ESPN.