Вторая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп получила «уайлд-кард» на турнир в Истбурне, который пройдёт с 26 июня по 1 июля.

«Очень рада возможности впервые сыграть на турнире в Истбурне. Большое спасибо турниру за «уайлд-кард». Скоро увидимся в Истбурне», — написала Халеп в своём «твиттере».

В финале прошедшего Открытого чемпионата Франции Халеп проиграла Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:4, 4:6, 3:6. В случае успешного выступления на турнире в Истбурне у уроженки Констанцы теоретически будет возможность стать первой ракеткой мира.