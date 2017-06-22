В 17:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Лондоне, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и представитель Австралии Танаси Коккинакис (WC). На минувшей неделе соперники встречались на турнире в Хертогенбосхе. В том матче победу одержал Даниил — 6:3, 7:6 (7:3).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Коккинакис в Лондоне.



Победитель этого матча за выход в полуфинал турнира в столице Великобритании поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым (6).