В 18:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира на Мальорке, в котором сыграют хорватка Ана Конюх (7) и представительница Беларуси Виктория Азаренко (WC). Ранее соперницы не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Конюх — Азаренко на Мальорке.

Победительница этого матча за выход в полуфинал турнира на Мальорке поспорит с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, которая посеяна под вторым номером. Соревнования завершатся 25 июня.