Младенович стала соперницей Квитовой по четвертьфиналу турнира в Бирмингеме

Француженка Кристина Младенович (5) во втором круге турнира в Бирмингеме оказалась сильнее китаянки Чжан Шуай со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. 24-летняя уроженка Сен-Поль-Сюр-Мер, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, исполнила 7 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку, отыграла 5 брейк-пойнтов из 7 и сделала 3 брейка.

За выход в полуфинал Младенович поспорит с чешкой Петрой Квитовой (7), переигравшей накануне британку Наоми Броэди (WC) — 6:2, 6:2. Четвертьфинал пройдёт в пятницу, 23 июня.