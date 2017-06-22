Мугуруса: мы провели необычно много длинных розыгрышей для травяного корта

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы над американкой Элисон Риске со счётом 6:1, 6:4 во втором круге турнира в Бирмингеме.

«Думаю, это был матч высокого уровня, потому что я играла очень хорошо, сильно била по мячу и здорово передвигалась по корту. Соперница тоже играла хорошо. Мы провели много длинных розыгрышей, что несвойственно для этого покрытия. Мы обе боролись и хорошо подавали», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.

В четвертьфинале Мугуруса сыграет либо с британкой Йоханной Контой (4), либо с американкой Коко Вандевеге.