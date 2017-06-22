Конюх: Азаренко — одна из лучших теннисисток мира, я была очень мотивированна

Хорватка Ана Конюх прокомментировала победу над белоруской Викторией Азаренко со счётом 6:1, 6:3 во втором круге турнира на Мальорке.

«Я знаю, что Виктория только возвращается в тур, но с ней играть всегда тяжело. Она одна из лучших теннисисток мира. Конечно, я была очень мотивированна и сейчас очень рада, что показала теннис высокого уровня и добилась победы», — приводит слова Конюх официальный сайт WТА.

За выход в полуфинал Конюх поспорит с латвийкой Анастасией Севастовой (2), одолевшей американку Варвару Лепченко.