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Конюх: Азаренко — одна из лучших теннисисток мира, я была очень мотивированна

22 июня 2017, четверг. 22:43. Теннис

Хорватка Ана Конюх прокомментировала победу над белоруской Викторией Азаренко со счётом 6:1, 6:3 во втором круге турнира на Мальорке.

«Я знаю, что Виктория только возвращается в тур, но с ней играть всегда тяжело. Она одна из лучших теннисисток мира. Конечно, я была очень мотивированна и сейчас очень рада, что показала теннис высокого уровня и добилась победы», — приводит слова Конюх официальный сайт WТА.

За выход в полуфинал Конюх поспорит с латвийкой Анастасией Севастовой (2), одолевшей американку Варвару Лепченко.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Виктория Азаренко
Новости. Теннис
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