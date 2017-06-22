Федерер: так хорошо я не чувствовал себя с турнира в Майами, это хороший знак

Швейцарец Роджер Федерер признался, что матч второго круга турнира в Галле с немцем Мишей Зверевым, в котором он победил со счётом 7:6 (7:4), 6:4, не был похож на их встречу в 2013 году, когда Роджер не отдал сопернику ни гейма.

«Это был совершенно другой матч. Миша здорово подавал и оказывал на меня сильное давление. Было важно сохранять спокойствие, не получив ни шанса выиграть сет до счёта 5:4. Чтобы выигрывать турниры, необходимо хорошо играть в решающих розыгрышах и брать свои возможности, когда они возникают.

После победы в первом сете я немного расслабился и почувствовал себя так, как хотел бы чувствовать. Впервые со времени турнира в Майами я чувствую себя так хорошо. Это хороший знак», — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.