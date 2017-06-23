В 13:00 по московскому времени начнётся четвертьфинал турнира в Галле, в котором сыграют россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв (WC). Соперники встречались на турнире серии «челленджер» в Кемпере в 2016 году. Победу в том матче одержал Рублёв — 7:6 (12:10) 7:5 .



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Рублёв в Галле.

Победитель этого матча за выход в финал турнира поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (1), либо с немцем Флорианом Майером.