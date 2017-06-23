Мугуруса: выходя на корт, не думаю: «О, в прошлый раз она победила меня»

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса призналась, что не обращает внимания на счёт личных встреч со своими соперницами. В четвертьфинале турнира в Бирмингеме она сыграет с американкой Коко Вандевеге.

«Я просто выхожу на игру и не думаю: «О, в прошлый раз она победила меня». Конечно, ты помнишь об этом, но впереди новая игра. Так что прошлые встречи значения не имеют, разве что в очень важных случаях. Если ты проигрываешь кому-то, то просто радуешься возможности встретиться вновь и взять реванш», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA-тура.