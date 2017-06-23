Гарсия одолела Чепелову и сыграет с Винчи на турнире Mallorca Open

Французская теннисистка Каролин Гарсия (3) вышла в четвертьфинал турнира на Мальорке, в трёх партиях одолев представительницу Словакии Яну Чепелову (Q) со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. Каролин 9 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований на Мальорке Гарсия поспорит с представительницей Италии Робертой Винчи (6). Эта встреча также состоится 23 июня.