19 эйсов помогли Хачанову одолеть Рублёва в четвертьфинале турнира в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Галле, в трёх сетах одолев своего соотечественника Андрея Рублёва (WC) со счётом 7:6 (10:8), 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. Карен 19 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Андрея 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Рублёв в Галле.

За выход в финал Хачанов поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (1), либо с немцем Флорианом Майером.